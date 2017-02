M. Bensalah reçoit l’ambassadeur d’Iran : Promouvoir le partenariat

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu jeudi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, Réda Amiri, indique un communiqué du Conseil. L'entrevue a permis aux deux parties d'évoquer les relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de les "promouvoir au plus haut niveau dans l'intérêt des deux pays et dans le cadre du principe d'un partenariat gagnant-gagnant", précise la même source.