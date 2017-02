MDN : 19 contrebandiers appréhendés dans le Sud

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont appréhendé, le 7 février 2017, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam (6e Région militaire) et Adrar (3e Région militaire), 19 contrebandiers et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain, 46,3 tonnes de denrées alimentaires, 1.000 litres de carburant, 18 groupes électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux et 2.160 unités de produits cosmétiques», note la même source.

D’autre part, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Tlemcen, Adrar, Bechar et In Guezzam, 29 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines», ajoute le communiqué.