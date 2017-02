Somalie : 4 éléments des Shebab tués par les forces de l’UA

Les forces de l'Union Africaine (UA) ont éliminé mardi dernier quatre éléments du mouvement rebelle "Al-Shebab" qui tentaient de placer un engin explosif sur une route dans la province de Shabeellaha Dhex dans le centre de la Somalie.

La Mission de l'UA en Somalie (Amisom) a déclaré mardi soir que les troupes de l'UA, en patrouille en début de matinée entre Miirtugo et Biyo Cadde, avaient engagé le combat avec ces rebelles tués, précisant qu'un autre a réussi à fuir. "Quatre éléments qui tentaient de placer un engin explosif artisanal sur la route ont été tués et un autre a fui les lieux", a indiqué l'UA dans un communiqué.

L'Amisom a indiqué que ses troupes et les forces de l'armée nationale de Somalie travaillaient en étroite collaboration pour mettre hors d'état de nuire ce groupe rebelle et restaurer la paix et la sécurité en Somalie. "Al-Shebab continue de subir de lourdes pertes car l'Amisom et les forces de sécurité nationales de Somalie continuent de les traquer pour assurer la paix en Somalie", lit-on dans le communiqué. (APS)