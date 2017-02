Côte d’Ivoire : Retour au calme à Adiaké

Le calme était revenu mercredi à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, où des militaires des Forces spéciales ivoiriennes sont descendus dans la rue mardi pour manifester en tirant des coups de feu en l'air. «La ville est calme ce matin, nous n'avons pas entendu de tirs, les élèves par prudence sont restés à la maison les gens observent avant de sortir», ont affirmé des habitants, cités par des médias. Selon un responsable du ministère ivoirien de la Défense, «une communication sera faite après le conseil des ministres». Des militaires ivoiriens des Forces spéciales, basés dans deux localités proches des frontières sud et nord du pays sont descendus mardi dans les rues en tirant en l'air. Les Forces spéciales sont une unité d'élite de l'armée. Elles sont directement impliquées dans la sécurité proche du président ivoirien Alassane Ouattara. Début janvier, la Côte d'Ivoire a été secouée par une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée, qui avaient paralysé plusieurs villes pour réclamer le paiement de primes. En donnant une suite favorable à leurs revendications, via le paiement de primes à 8.500 de ces membres de l'ex-rébellion ivoirienne ayant contrôlé le nord du pays entre 2002 et 2011, les autorités avaient provoqué la colère de militaires et gendarmes, non concernés par cet accord financier qui s'étaient à leur tour mutinés. Des affrontements avaient fait quatre morts à Yamoussoukro (centre).(APS)