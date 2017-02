Ghezzal et Tolisso sanctionnÃ©s financiÃ¨rement

Le milieu international algérien de l'Olympique Lyon Rachid Ghezzal, expulsé dimanche soir au même titre que son coéquipier Corentin Tolisso lors du derby face à l'AS Saint-Etienne (2-0) dans le cadre de la 23e journée du championnat de France de football, vont être sanctionnés financièrement. "Avec Bruno (entraîneur, ndlr) on a décidé de sanctionner financièrement Corentin (Tolisso) et Rachid (Ghezzal). Je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement", a indiqué le président de l'OL Jean-Michel Aulas lors d'un entretien accordé à OL TV. Les Lyonnais, qui encaissent ainsi leur 14e défaite de la saison et la troisième d'affilée, ont terminé le match à neuf après les exclusions de Rachid Ghezzal (86e) et de Corentin Tolisso (90e). Le Stéphanois Fabien Lemoine a lui aussi écopé d'un carton rouge (90e).