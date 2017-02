Sanctions : Un match Ã  huis clos pour lâ€™USMH et le CRBAF

L'USM El Harrach (Ligue 1) et le CRB Ain Fakroun (Ligue2) ont écopé chacun d'un match à huis clos pour jet de projectiles lors de leur précédent match à domicile comptant respectivement pour la 18e et la 19e journée de leur championnat. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a également décidé d'une amende de 200.000 DA à l'encontre des deux équipes, indique mardi la LFP sur son site officiel. Par ailleurs, les entraîneurs Boualem Charef (USMH) et Ali Mechiche (CA Batna) ont été suspendus pour un match pour "contestation de décisions", lors des rencontres ayant opposé leurs équipes respectives face à la JS Kabylie et au MC Alger. Les deux coachs devront aussi s'acquitter chacun d'une amende de 30.000 DA, précise-t-on de même source. Pour sa part, le joueur du CS Constantine, El Hadi Belameiri, exclu lors du match de son équipe sur le terrain du MO Béjaia samedi dernier, est suspendu pour deux rencontres.