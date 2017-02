Tizi Ouzou : Lâ€™auteur prÃ©sumÃ© de lâ€™assassinat dâ€™un Ã©tudiant se rend Ã  la police

L’auteur présumé du crime dont a été victime durant la soirée de vendredi dernier le jeune étudiant H. Djamel s’est rendu dans la matinée d’hier aux services de sécurité, apprend-on de sources sécuritaires. Selon nos sources, le mis en cause dans cette affaire criminelle a mis fin à sa cavale qui a duré près de 24 heures, sur conseil de ses parents, mais surtout à la pression des services de sécurité qui le recherchaient activement. Le présumé mis en cause, répondant aux initiales de A.N. et âgé de 32 ans, sera présenté incessamment au parquet pour répondre de son acte commis à l’encontre de ce jeune étudiant.

Ce dernier qui a été mortellement poignardé dans la soirée de vendredi dernier non loin de la résidence universitaire pour garçons Hasnaoua a été enterré dimanche dernier au cimetière du village Ait Abdelmoumen, Ouadhias, en présence d’une foule nombreuse composée de ses anciens camarades du lycée Abane Ramdane et de l’université Mouloud Mammeri tous meurtris par cet acte de violence.

Bel. Adrar