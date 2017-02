BÃ©char : Saisie de produits prohibÃ©s

Agissant sur des informations fiables, faisant état de la présence de deux individus, âgés entre 30 et 40 ans, qui s’adonnaient au transport et à la commercialisation illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade mobile de la PJ de Béchar ont ainsi pu mettre la main sur ces deux suspects, appréhendés à bord de leur véhicule, à l’intérieur duquel ont été découvert 163 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques, et la coquette somme de 151.420.00 DA ainsi que quatre téléphones portables. D’autre part et dans le cadre d’une incessante lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, ces mêmes éléments ont arrêté dans l’une des plus grandes avenues du centre ville, un suspect en possession de 85 g de drogue, 42 comprimés psychotropes et 122 bouteilles de boissons alcoolisées. Les trois individus ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes. A Kénadsa, les éléments de la police ont saisi 6.404,4 g de kif traité, à l’issue d’une opération de recherche et d’investigations, ayant permis d’aboutir à l’arrestation d’un suspect qui dissimulait cette marchandise prohibée au sein de son appartement. Les instances compétences ont ensuite placé le suspect sous mandat de dépôt.

Ramdane Bezza