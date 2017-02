Entretiens entre Mme Benghebrit et l'ambassadeur allemand : Renforcement de la coopÃ©ration

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, s'est entretenue avec l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Michael Zenner, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. "Les deux parties se sont entretenues des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'éducation et d'élargir la formation au profit des encadreurs et des élèves par l'intermédiaire des programmes PASCH et de l'Institut Goethe pour leur permettre de mieux maîtriser la langue allemande", a précisé un communiqué du ministère.

La rencontre a également été l'occasion de mettre en avant "l'importance de l'encouragement du jumelage entre lycées pilotes dans les deux pays via les technologies modernes".