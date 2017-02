MDN : Deux casemates dÃ©truites Ã  Bejaia

Dans le cadre de lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Bejaia, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit le 5 février 2017, deux casemates pour terroristes", précise le MDN. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, "ont appréhendé à El Oued (4e Région militaire), Relizane et Tlemcen (2e RM), six narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s'élevant à deux quintaux et quarante-deux kg, ainsi que 10.930 unités de différentes boissons et trois véhicules", alors qu'un autre détachement de l'ANP "a saisi lundi 6 février 2017, à Djebel Antar, wilaya de Bechar (3e RM), une quantité de 175 kg de kif traité". A Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP ont intercepté 8 contrebandiers à bord de quatre camions et deux véhicules tout-terrain et saisi 38 tonnes de denrées alimentaires, 4.000 litres d'huile de table, 34.628 unités de médicaments, 11.520 unités de produits détergents, 4.350 litres de carburant et 4 détecteurs de métaux". En outre, "d'autres détachements ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam, Ghardaïa, Tlemcen et Bechar 47 immigrants clandestins de différentes nationalités", conclut la même source.