Ancien prÃ©sident de la Ligue nationale de football : DÃ©cÃ¨s de Rachid Khelouati

L'ancien président de la première Ligue nationale de football (LNF) et de l'USM Alger, Rachid Khelouati, est décédé hier à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé le club algérois et la Ligue de football professionnel (LFP).

Khelouati, qui avait été admis il y a trois jours au Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous suite à un malaise cardiaque, est l'un des présidents historiques de l'USMA. Il avait présidé le club des "Rouge et Noir" à deux reprises lors des saisons 1976-1977 et 1992-1993. Son amour pour ce sport l’a conduit en 1995 à présider le premier bureau de la Ligue nationale de football qui a activé pendant deux années avant d’être dissous avec la Fédération algérienne de football (FAF) par le ministère de la Jeunesse et des Sports suite à l'élimination de l’équipe nationale de la course à la Coupe du monde 1998.

Khelouati est revenu à la tête de cette structure en 1998, au temps du défunt Mohamed Diabi, alors président de la FAF, mais il a démissionné au bout de quelques mois suite à une ingérence extérieure dans son travail. Il sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Staouéli (Alger). (APS)