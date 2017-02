Mascara : Campagne dâ€™information sur les accidents

Poursuivant leurs activités de sensibilisation en matière de sécurité routière, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, durant la matinée du jeudi, une campagne de sensibilisation en coordination avec l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle de Mascara au profit des chauffeurs de bus et de taxi. En effet, des cadres de la sûreté de wilaya, supervisés par le Chef de la Cellule de Communication et des Relations Publiques, ont animé des interventions, avec la participation de cadres des Scouts musulmans algériens, sur les dangers des accidents de la route et l’importance de se conformer au code de la route. Les cadres ont exposé les statistiques annuelles enregistrés dans le tissu urbain, en mettant en exergue les différentes causes relatives à l’élément humain, à travers l’analyse des statistiques ayant trait, notamment aux conducteurs. Un nombre de chauffeurs de bus relevant de l’Entreprise de transport urbain et suburbain, ainsi que des stagiaires pour l’obtention du diplôme d’aptitude à la conduite de taxi, ont reçu des explications sur les différentes infractions commises par les conducteurs et aboutissant à des accidents corporels, à savoir les excès de vitesse, le non-respect de la distance de sécurité et de la signalisation routière, l’inattention et l’usage du téléphone portable lors de la conduite et d’autres infractions. Les cadres de la police ont ensuite évoqués les comportements négatifs et infractions commises par les chauffeurs de taxi qui ont fait l’objet de plaintes déposées par les citoyens et dont les contrevenants ont été soumis aux procédures légales.

A. Ghomchi