MÃ©tÃ©o : Vents forts sur plusieurs wilayas

Des vents forts d'une vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 km/h, souffleront sur plusieurs wilayas de l'est, de l'ouest et du centre du pays, à partir d’aujourd’hui, a indiqué hier un Bulletin météorologique spécial (BMS). Ainsi, la validité de ce BMS de l'Office national de météorologie (ONM) court de dimanche 9 heures jusqu'à lundi 21 heures, pour les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès, Mascara, Saïda, Mostaganem, Relizane et Tiaret. Par ailleurs, ces vents forts continueront à souffler sur les wilayas de Chlef, Tipasa, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira, de dimanche 9 heures, jusqu'à lundi à 15 heures. S'agissant des wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El-Taref, Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Batna, Tébessas, Msila et Biskra, ce BMS demeure valide de dimanche à 12 heures, à mardi à 00 heure, selon les prévisions de l'ONM. (APS)