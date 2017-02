Kenadsa : Mise en service dâ€™un centre dâ€™hÃ©modialyse extensible

La daïra de Kénadsa, située à 18 km du chef-lieu de la wilaya de Béchar, verra très prochainement la mise en service d’un centre d’hémodialyse extensible, dans le cadre d’une amélioration de la prise en charge des patients soumis au traitement d’épuration du sang. Cette opération, prévue plus exactement pour le 18 février prochain (à l’occasion de la célébration de la journée du Chahid) a été annoncée par le premier responsable de la wilaya, lors de sa récente visite d’inspection dans cette localité, et permettra sans aucun doute d’augmenter les capacités d’accueil des malades en quête de ce type de traitement, puisqu’elle sera dotée de 4 appareils et de 7 lits, alors qu’une enveloppe financière de 3 MDA a été allouée pour la réalisation d’une morgue.

A cette occasion aussi, le wali se sera rendu sur les sites de réalisation à vocation sociale et sportive, tels une salle de sport polyvalente (dont les travaux sont achevés), une piscine semi-olympique (à 90% de sa réalisation) et le projet d’extension du siège de l’APC de Kénadsa. A M’Rija, la plus petite commune d’Algérie, la finalisation des travaux de réalisation de 30 logements sociaux est prévue pour juin prochain, alors qu’une enveloppe financière d’urgence est allouée pour la réalisation des VRD et de l’éclairage public, conformément aux instructions du ministre de l’Habitat, à l’occasion de sa récente visite dans la wilaya. Enfin, une salle de natation à Djorf Torba, est en cours de réalisation, dans le cadre d’une promotion du tourisme dans la région.

Ramdane Bezza