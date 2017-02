MDN : Six narcotrafiquants interceptÃ©s et plus de 3 quintaux de kif saisis

« Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté le 31 janvier à Oran, Tlemcen, Biskra et Tipasa, six narcotrafiquants et saisi 3,71 quintaux de kif traité, ainsi que 4 véhicules et 3.756 unités de différentes boissons », précise le MDN.

D’autre part, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières, « ont arrêté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naâma et Béchar », alors que des unités des gardes-côtes ont déjoué, à Oran, (2e Région militaire) et Annaba (5e Région militaire) « des tentatives d’immigration clandestine de 30 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale ». (APS)