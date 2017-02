Commission de coopÃ©ration Ã©conomique algÃ©ro-portugaise : RÃ©union dÃ©but mars Ã  Lisbonne

La Commission de coopération économique algéro-portugaise se réunira les 2 et 3 mars prochain à Lisbonne, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Industrie et des Mines. Dans cette perspective, le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb, s’est entretenu avec le nouvel ambassadeur du Portugal, M. Carlos Oliveira, et ont fait le point de situation des préparatifs de la réunion du Groupe de travail conjoint de coopération économique algéro-portugais, précise la même source.