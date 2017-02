ConfÃ©dÃ©ration internationale des syndicats arabes : Lâ€™AlgÃ©rie une place fondamentale

Le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA), Ghassan Ghosn, a indiqué à Alger que son institution appuyait «fortement» la place «fondamentale» de l'Algérie au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT). Dans une déclaration à la presse, après avoir été reçu, ainsi que la délégation l'accompagnant, par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El- Ghazi, en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, M. Ghosn a précisé que son institution appuyait «fortement» la place «fondamentale» de l'Algérie au sein du conseil d'administration de l'OIT.

Le secrétaire général de la CISA a fait savoir que la rencontre avait permis d'aborder les questions de la promotion de l'emploi et de la lutte contre le chômage dans le monde arabe, et de mettre en avant l'importance de la coordination des efforts pour consolider les secteurs de production générateurs d'emplois. La rencontre a également permis d'évoquer la situation des travailleurs arabes et d'Afrique du Nord ayant migré vers d'autres pays, et dont les droits sont bafoués, a ajouté M. Ghosn, assurant que ces préoccupations seront soumises à l'Organisation arabe du travail (OAT) et à l'OIT. Soulignant que l'Algérie est «à l'avant-garde des défenseurs» de ces droits, le secrétaire général de la CISA a salué le «rôle pionnier» de l'Algérie sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et sa défense assidue de la dignité humaine et de la justice sociale dans les fora internationaux.