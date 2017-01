Saisie de 1426 disques compacts contrefaits à Mascara

Dans le cadre de leurs sortie en collaboration avec les éléments de l’Office National des Droits d’Auteurs et des droits voisins pour la lutte contre le commerce des disques compacts (CD) contrefaits et la protection de la propriété intellectuelle, les éléments de la Sureté Urbaine Extramuros de Maoussa à Mascara ont effectué une descente à travers les rues de la ville de Maoussa. La sortie a permis de saisir une quantité importante de Cds à savoir 1426 unités audio et vidéo. Trois personnes exerçant cette activité illicite ont été arrêtées et conduits au siège de la Sureté urbaine de Maoussa pour l’accomplissement des procédures légales avant d’être mis aux mains de la justice.

A. G.