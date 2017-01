Sidi Bel-Abbès : Incendie au siège de l’inspection des impôts

Un incendie s’est déclaré avant-hier à l’aube au niveau du siège de l’inspection des impôts, ravageant totalement la salle des archives et causant des blessures à l’agent de sécurité en place, selon les premières constatations des éléments de la protection civile. Ces derniers, aussitôt alertés, se sont déplacés sur les lieux pour mobiliser tous les moyens d’intervention et maîtriser ou circonscrire cet incendie. Aucune information n’a été communiquée sur les causes et les origines de l’incident survenu dans cette bâtisse dont la construction remonte à l’ère coloniale mais restaurée en la circonstance.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes et situer évidemment les responsabilités.

A. B.