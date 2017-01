Véhicules immatriculés en 2015 : Contrôle technique en 2017

Les propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2015 sont tenus de les présenter à compter de janvier 2017 au contrôle technique au niveau des agences de contrôle agréées, a indiqué l'Etablissement national de contrôle technique (Enacta) dans un communiqué. Ce contrôle technique périodique et obligatoire se fait selon la date d'immatriculation portée sur la carte grise. A titre d'exemple, le véhicule immatriculé en janvier 2015 doit être soumis au contrôle en janvier 2017, alors que celui immatriculé en février 2015 doit être présenté au contrôle en février 2017 et ainsi de suite. Selon l'Enacta, sur les 459 agences de contrôle agréées, 343 sont opérationnelles et disposent de 543 lignes pour le traitement de ces véhicules sur un total de 802 lignes installées et implantées à travers l'ensemble des wilayas du pays.

Les contrevenants à ces dispositions, prévient l'Enacta, "s'exposeront aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur".