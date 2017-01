Sommet des Nobel en Colombie : Bogota déclarée « ville mondiale de la paix »

Bogota, la capitale de la Colombie, sera déclarée «ville mondiale de la paix» pour un an à l'issue du 16e Sommet mondial des prix Nobel de la Paix qu'elle accueille du 2 au 5 février, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs. Bogota va être déclarée «ville mondiale de la paix durant un an (...). Une invitation aux habitants à générer des espaces et des actions de paix», a déclaré Monica De Greiff, directrice de la Chambre de commerce de Bogota, qui organise le sommet des Nobel. Elle a ajouté que seront également lancés «des projets et initiatives accompagnés et conseillers par les lauréats (du Nobel) et leurs organisations».