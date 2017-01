Les pays du sud de l’UE réunis à Lisbonne : Relancer l’Europe

Les dirigeants de sept pays du sud de l'Union européenne, dont la France et la Grèce, devaient tenter, hier à Lisbonne, de dégager une plate-forme commune pour relancer le projet européen mis à rude épreuve par le choc du Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. À l'instar de leur premier sommet en septembre à Athènes, ces pays méditerranéens devaient plancher sur les moyens de desserrer le carcan budgétaire européen et de favoriser un «partage du fardeau plus juste» en matière d'accueil des réfugiés. Face à la montée «du protectionnisme et du populisme», la zone euro a besoin urgemment de réformes pour «surmonter la crise économique, sociale et de légitimité politique qui la fragilise», a réclamé mardi l'hôte de la réunion, le Premier ministre portugais Antonio Costa. Ce «sommet des pays méditerranéens de l'UE», qui réunit aussi l'Italie, l'Espagne, Chypre et Malte, pour se conclure quatre heures plus tard par une déclaration commune portant notamment sur la relance de la croissance et de l'investissement en Europe.