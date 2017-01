2e Forum régional de l’UPM : L’Algérie plaide pour une approche globale sur la migration

L'Algérie a plaidé, par la voix du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassan Rabehi, pour une approche globale sur la migration conciliant la sécurité, le développement et le respect de la dignité humaine. "Seule une approche globale sur la migration qui concilie la sécurité, le développement et le respect de la dignité humaine peut réduire et mettre fin au drame humanitaire de pertes de migrants en Méditerranée", a indiqué M. Rabehi lors du 2e Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UPM), dédié à la thématique de la jeunesse, qui s'est tenu les 23 et 24 janvier à Barcelone.