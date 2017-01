Attaque contre un camp de la Minusma au Mali : Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné «dans les termes les plus fermes» l'attaque au mortier contre un camp de la Mission des Nations unies (Minusma) à Aguelhok dans le nord-est du Mali.

Le Conseil de sécurité a souligné que «les attaques contre les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international», et appelé le gouvernement malien «enquêter» sur ces attaques et à traduire leurs auteurs en justice. Un Casque bleu a été tué et deux autres grièvement blessés lundi dernier dans une attaque au mortier contre un camp de la Minusma à Aguelhok dans le nord-est du Mali. La grande majorité des troupes à Aguelhok appartiennent au contingent tchadien.­­