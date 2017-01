Algerian Olympic and Sports Awards : Troisième édition aujourd’hui à Alger

La troisième édition des «Algerian Olympic and Sports Awards», pour récompenser les meilleurs athlètes de l’année 2016, aura lieu, aujourd’hui à 18h, à Alger, indique le Comité olympique et sportif algérien (COA). Placée sous le haut patronage du Président de la République, cette cérémonie consacrera les meilleurs athlètes, techniciens, dirigeants et acteurs du mouvement sportif algérien de la l’année 2016, précise la même source. Elle sera l’occasion aussi pour la remise du trophée du meilleur athlète espoir garçon et fille, du meilleur athlète handisport dans les deux sexes, ainsi que de la meilleure équipe masculine et féminine. Des prix spéciaux récompenseront également les meilleurs dirigeants de l’année et les meilleurs organismes et institutions ayant servi le sport en 2016. Un prix de reconnaissance sera attribué, par ailleurs, par l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), et l’Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA) au gouvernement algérien, pour l’ensemble des efforts en direction de l’Afrique, selon le COA. Le prix de la reconnaissance olympique et sportive nationale sera décerné au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, conclut la même source.(APS)