Double explosion à Mogadiscio : Au moins 7 morts

Des terroristes du mouvement shebab ont mené hier un double attentat à la voiture piégée contre un hôtel du centre de Mogadiscio, qui a fait au moins sept morts et de nombreux blessés, parmi lesquels quatre journalistes arrivés sur les lieux après la première explosion. L'attaque a commencé en début de matinée.

Une voiture piégée a été lancée contre une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Dayah, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité, a indiqué un responsable de la police, Ibrahim Mohammed.

Alors que les services de secours, des policiers et des journalistes étaient arrivés sur place, une seconde explosion d'un véhicule laissé aux alentours a eu lieu. Par ailleurs, la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) a annoncé que ses troupes et l'armée somalienne avaient reconquis la ville somalienne de Badade, près de la frontière entre le Kenya et la Somalie, qui était sous contrôle du groupe extrémiste Al-Shebab.