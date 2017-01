Contrebande : Saisie de 45 quintaux de feuilles de tabac et 200 cartons de bananes au Sud

Une quantité de 45 quintaux de feuilles de tabac et 200 cartons de bananes destinés à la contrebande a été saisie mardi dernier par les éléments des douanes sur l’axe routier reliant Biskra et El-Oued, a-t-on appris auprès de la direction régionale des Douanes d’Ouargla.

La marchandise saisie, aux premières heures de la journée de mardi, se trouvait à bord de deux camions dont les conducteurs ont été appréhendés, a indiqué la source, en précisant qu’un dossier est en cours de constitution pour ensuite le présenter, ainsi que les personnes mises en cause, aux instances judiciaires compétentes.