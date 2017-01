Biskra : Pertes matérielles dans un incendie au marché Errahma

Un incendie s'est déclaré, dans la journée d’hier, au marché Errahma de la ville de Biskra, occasionnant des pertes matérielles, a indiqué la Protection civile. L’incendie, dont les causes n’ont pas encore été déterminées, a provoqué la destruction totale de 10 locaux commerciaux, tandis que 74 autres ont pu être sauvés, a précisé le commandant Omar Selatnia, chargé de l’information et de la communication au sein de ce corps constitué. L’intervention des éléments de la Protection civile, lors de cet incendie qui n'a occasionné aucune perte humaine, a permis la réduction des dommages et d’éviter l’extension des flammes vers les tissus urbains voisins, a-t-on indiqué de même source. Le marché Errahma, situé à la cité des 726 logements (ouest de Biskra), est l’un des espaces commerciaux populaires spécialisés dans la commercialisation de vêtements et de fruits et légumes. Un autre incendie qui s'était déclaré mardi soir dans un dépôt de matelas situé dans la ville de Sidi Okba a détruit 700 matelas.

Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les circonstances exactes de ces incendies. (APS)