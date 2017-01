Annaba : Dérapage d’un véhicule touristique

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été gravement blessée dans un accident de la circulation survenu lundi soir au chef-lieu d’Annaba, a-t-on appris auprès du chargé de communication de la Protection civile, le commandant Abdelhamid Belhouchi.

Les victimes étaient à bord d’un véhicule touristique qui a dérapé et effectué un tonneau, avant de percuter un poteau d’un panneau publicitaire, sur le boulevard Seddik-Benyahia, à hauteur de la cité du 8-Mars, a précisé la même source.

Les trois passagers, trois jeunes hommes âgés entre 19 et 18 ans originaires d’Annaba, ont été évacués aux services des urgences médicales de l’hôpital Ibn-Rochd par les éléments de la Protection civile. Parmi les trois victimes, deux ont succombé à leurs blessures aux services des urgences médicales, tandis que la troisième est toujours hospitalisée dans un état jugé comateux. Une enquête a été ouverte par les services compétents, pour déterminer les causes circonstances exactes de ce drame.

B. Guetmi