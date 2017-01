Constantine : Baisse du taux de criminalité

Durant l’année passée, le taux de criminalité a diminué par rapport à celui relevé en 2015. C’est ce qui est ressorti de la conférence de presse animée dimanche par l’inspecteur régional de police de l’Est, Mustapha Benaïni, et durant laquelle un bilan détaillé de l’exercice précédent a été présenté. Ainsi, selon M. Benaïni, 74.221 affaires ont été enregistrées durant l’année 2016, et ce, au niveau des quinze wilayas de l’Est, soit en moyenne 625 affaires pour cent mille habitants. Parmi celles-ci, 62.000 ont été démêlées, ce qui donne un taux de résolution de 81,90 % (82,6 % en 2015). Cette tendance à la baisse s’explique, selon le conférencier, par trois facteurs : l’augmentation des effectifs des unités opérationnelles de la police, lesquels sont passés de 44.531 à 45.256 éléments, la mise en place de nouvelles infrastructures sécuritaires, au nombre de 34, ainsi que le recours aux nouvelles technologies afin d’optimiser la lutte contre la criminalité. Concernant ce dernier aspect, l’inspecteur régional Est a souligné l’utilisation d’appareils portatifs permettant d’accéder instantanément au fichier national de la police, lequel est régulièrement réactualisé, de même que l’exploitation des bandes vidéos des caméras de surveillance installées au niveau des grandes agglomérations. Sur le plan qualitatif, sur les 66.867 affaires enregistrées par les services de la police judiciaire, 78 concernent des homicides, 20.541 sont des affaires de vol, 3.248 sont liées au crime économique, et 4.496 au trafic de stupéfiants. Ces dernières ont conduit à la saisie de 672 kg de résine de cannabis, 142.000 comprimés de psychotropes et 50 g de cocaïne. Par ailleurs, les forces de la police ont intercepté, au niveau des points de contrôle fixes et mobiles, 772 véhicules, de même qu’ils ont procédé à l’arrestation de près de 400 personnes recherchées pour divers délits. Quant aux déplacements des personnes, 2.400.000 sont régulièrement entrées au pays par les frontières Est, alors qu’il a été enregistré la sortie de 3.200.000 personnes. Enfin, les violences commises à l’égard des femmes ont baissé en 2016, en ce sens où le nombre des victimes est passé de 5.868 à 5.421, dont 909 mineures.

Issam B.