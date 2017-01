Le gardien algérien M'bolhi à Rennes

Le gardien international algérien Raïs M'bolhi (30 ans), qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec les Fennecs, a signé un contrat d'un an et demi en faveur de Rennes, a annoncé le club de 1re division française. Formé à l'Olympique de Marseille, il est le troisième international algérien —une sélection que dirigeait l'entraîneur Christian Gourcuff avant de venir à Rennes— au club rennais avec Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane, même si ce dernier n'a pas été retenu pour la compétition continentale qui se déroule au Gabon. M'bolhi est un véritable globe-trotter, puisqu'il a joué en Ecosse, en Grèce, au Japon, en Bulgarie, en Russie, aux Etats-Unis...