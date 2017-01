Sécurité routière : Plus de 86.000 retraits de permis

En matière de sécurité publique et de lutte contre l’insécurité routière, les services de police des 11 wilayas du centre pays ont procédé, en 2016, à plus de 86.000 retraits de permis de conduire, pour diverses contraventions au code de la route (excès de vitesse détecté par radar, manœuvres dangereuses, usage du téléphone cellulaire, non-port de la ceinture de sécurité… ), soit une hausse de 10%, et dressé 339.468 amendes forfaitaires. Aussi, 24.273 délits de route ont été constatés et 17.424 véhicules ont mis en fourrière. À noter par ailleurs la pose de 41.766 sabots de véhicules pour stationnement interdits.

S. A. M.