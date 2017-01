Forum régional de l’Union pour la Méditerranée : Le SG du MAE à Barcelone

L'Algérie prend part aux travaux de la deuxième édition du forum régional de l'Union pour la Méditerranée (UpM), qui se tient à Barcelone aujourd’hui et demain, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La délégation algérienne sera conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, a souligné la même source. Placée sur le thème «La jeunesse au cœur du développement en Méditerranée», cette conférence, constituée d'un segment ministériel et d'un forum, «sera une occasion pour discuter des voies et moyens de renforcement de la coopération régionale pour les trois prochaines années dans le cadre de l'UpM, qui a succédé au Processus de Barcelone».

Au cours de cette deuxième édition, l'Algérie, en tant que membre fondateur du processus de Barcelone et de l'UpM et assurant la co-présidence en exercice du Dialogue en Méditerranée occidentale (Dialogue 5+5), au titre des pays du Sud, «saisira, une nouvelle fois, cette opportunité pour réitérer son engagement en faveur d'une UpM, à travers, notamment, la promotion des liens de bon voisinage et l'instauration d'un dialogue renforcé et des relations de coopération et de partenariat favorisant l'émergence d'un espace régional commun de paix, de stabilité, de vivre ensemble et de prospérité partagée», note la même source.(APS)