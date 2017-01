Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe : Une délégation parlementaire à Strasbourg

Une délégation représentant les deux chambres du parlement algérien prend part aux travaux de la session plénière d'hiver de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du 23 au 27 janvier à Strasbourg, indique un communiqué du Conseil de la nation.

L'ordre du jour de cette session prévoit l'examen de plusieurs questions, dont «la situation en Syrie et ses répercussions sur les pays voisins et la situation en Libye et son impact sur la stabilité et la sécurité en Europe», a précisé le même communiqué. Il sera également question de la «crise humanitaire à Ghaza, la consolidation du dialogue social en tant qu'outil pour la restauration de la stabilité, la réduction des inégalités sociales et économiques, les médias en ligne, la presse, les défis et les responsabilités».

La délégation algérienne, présidée par le vice-président du Conseil de la nation, Youcef Boutkhil, est composée du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale établie à l'étranger du Conseil de la nation, Rachid Bougherbal, ainsi que les membres de l'APN, Rabah Nacer et Ziar Akacha. (APS)