Drame des migrants en : Méditerranée OIM « 60% des corps disparus ne sont pas identifiés »

Plus de 60 % des corps de migrants morts ou portés disparus en Méditerranée ne sont pas identifiés, révèlent les estimations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En 2016, un record de plus de 5.000 migrants ont péri en tentant de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Espagne, d’après l'OIM. Il s'agit du bilan annuel le plus lourd jamais enregistré. A titre de comparaison, 3.777 personnes ont péri en mer durant l’année 2015, selon William Spindler, porte-parole du Haut-commissariat aux réfugiés.