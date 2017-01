Souk-Ahras : Un commerce d'appareils électroménagers dévasté par un incendie

Un violent incendie a ravagé, samedi dernier, un commerce d’appareils électroménagers du centre-ville de Souk Ahras, apprend-on de la direction de la Protection civile. Quatre heures de lutte contre les flammes ont été nécessaires aux 26 sapeurs-pompiers pour venir à bout de cet incendie contre lequel 4 camions anti-incendie et deux (2) ambulances de l’unité principale et du poste avancé ont été mobilisés, a ajouté la même. Le feu a ravagé tout le contenu du commerce sans faire de victimes humaines, selon la même source.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie. Deux autres incendies dont l’un est dû à l’explosion d’une bouteille de gaz ont été enregistrés ce week-end à Bir Bouhouch et Sedrata.

(APS)