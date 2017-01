Mascara : Saisie de 183 quintaux de denrées alimentaires

La brigade de l’Urbanisme et de la Protection de l’Environnement relevant du Service de Wilaya de la Sécurité Publique de la Sureté de Wilaya de Mascara a enregistré, dans son bilan annuel de lutte contre le commerce anarchique sur les trottoirs, la saisie de quantités importantes de denrées alimentaires dépassant 183 quintaux ainsi que d’autres quantités de marchandises et produits commerciaux présentés à la vente de façon illégale sur le territoire urbain de compétence, y compris au niveau des sûretés de daïras. En effet, les éléments de la brigade ont saisi des quantités importantes de fruits, légumes et viandes à savoir 113, 43 kg de légumes, 55,77 quintaux de fruits, 12,38 quintaux de poissons des divers types, 2,4 quintaux de viandes, et 1.007 unités de pain. De plus, les éléments de la brigade ont saisi des produits commerciaux représentant 1.839 unités de vêtements et chaussures, 981 unités de boissons gazeuses, 2.137 unités de produits pyrotechniques, 2.327 CDs contrefaits, ainsi que 2.725 unités d’autres moyens et effets utilisés dans ces activités illégales pouvant nuire à la santé du citoyen, outre l’entrave à la circulation à travers l’exposition des produits sur le trottoir, ce qui astreint les piétons à emprunter la voie bitumée au risque de provoquer des accidents corporels.

Le chef de la cellule de communication et des relations publique indique, dans le même cadre que 53 infractions relatives à des constructions illicites ont été enregistrées durant l’année 2016, et 8 opérations de démolition ont eu lieu en coordination avec les autorités administratives compétentes. S’y ajoutent les efforts des éléments de la brigade dans la lutte contre les différentes infractions touchant à l’environnement en enregistrant 275 infractions concernant le commerce illégal, 7 infractions de jet d’ordures ménagères, 10 infractions d’élevage d’animaux dans le tissu urbain, 13 infractions aux règles d’hygiène et de santé publique. Enfin, 1.025 interventions ont été effectuées durant l’année 2016 en matière d’environnement et d’urbanisme et 283 sorties ont été organisées sur le terrain en collaboration avec les partenaires sociaux.

A. Ghomchi