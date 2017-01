M. Louh s’entretient avec les ambassadeurs égyptien et somalien : Renforcement de la coopération juridique et judiciaire

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a évoqué avec l'ambassadeur de la république arabe d'Egypte à Alger, Omar Aboueiche, les moyens de renforcer la coopération bilatérale aux plans juridique et judiciaire, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien a porté sur les "moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment la coopération aux plans juridique et judiciaire ainsi que des questions d'intérêt commun".

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh a examiné avec l'ambassadeur de la République de Somalie en Algérie, Abdulwahab Moalim Mohamed Hadji Adem, les voies et moyens de renforcer la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. L'entretien a été l'occasion d'évoquer "les voies et moyens de renforcer la coopération notamment dans le domaine juridique et judiciaire ainsi que dans les domaines d'intérêt commun", précise la même source.