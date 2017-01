Vente de tickets de recharge internet falsifiés : Algérie Télécom dément l’existence d’un grand réseau national

Algérie Télécom a démenti l'existence d'un grand réseau national de vente de tickets de recharge internet falsifiés, précisant que ces tickets ne sont commercialisés illicitement que par quelques magasins non agréés dans certaines wilayas. "Les tickets de recharge falsifiés découverts récemment sont commercialisés illicitement uniquement par quelques magasins non agréés dans certaines wilayas et il ne s'agit nullement d'un grand réseau national de falsification, comme cela a été rapporté par certains médias", a précisé l'entreprise dans un communiqué. Algérie Télécom souligne qu' "aucun acte de contrefaçon des cartes de recharge n'a été enregistré". L'opérateur rappelle que les cartes de recharge Idoom ADSL et GLTE "sont vendues dans ses agences commerciales ainsi qu'au niveau des kiosques multiservices et cybercafés agréés par Algérie Télécom".