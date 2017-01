Rencontre entre M. Boutarfa et l’ambassadeur d’Allemagne : Examen des opportunités de coopération énergétique

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu jeudi, l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Michael Zenner, dans une audience durant laquelle les deux parties ont évoqué les opportunités de coopération énergétique bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’examen des relations de coopération entre l’Algérie et l’Allemagne dans le domaine énergétique notamment les énergies renouvelables, a précisé le communiqué. A cet effet, M. Boutarfa a mis en exergue les projets stratégiques en cours de lancement, essentiellement dans les énergies renouvelables. Rappelant l’importance qu’accorde le secteur à la promotion industrielle de la filière renouvelable, le ministre a indiqué que «la durabilité des énergies renouvelables en Algérie dépend de l’assise industrielle et de la fabrication locale des équipements», a ajouté le communiqué. M. Boutarfa a ainsi invité les entreprises allemandes à participer à l’appel à investisseurs pour le projet de production de 4.000 MW en énergies renouvelables qui sera lancé incessamment par le secteur et qui «stimulera la dynamique de création de petites et moyennes entreprises en Algérie», a-t-on souligné de même source.