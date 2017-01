Asphyxie au monoxyde de carbone : Huit personnes sauvées à Tizi Ouzou

Les éléments des différentes unités de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou ont eu à intervenir, mercredi et jeudi dernier, à plusieurs reprises pour sauver des personnes victimes de l’intoxication au monoxyde de carbone, apprend-on de la cellule de communication de cette institution. Huit personnes ont été sauvées d’une mort certaine par asphyxie au monoxyde de carbone durant ces deux journées dans les communes de Tizi-Ouzou, TiziGhenif et Béni Douala, a indiqué notre source. Selon le bilan de ces deux journées, les éléments de la protection civile de l'unité de BENI DOUALA sont intervenus mercredi dernier pour l'évacuation d'une femme âgée de 46 ans asphyxie par le Monoxyde de carbone dégagé par un chauffage à gaz butane au village Taguemount Azzouz. La victime sauvée a été évacuée inconsciente à la polyclinique de Béni Douala, a-t-on précisé de même source. Jeudi dernier, ce sont quatre personnes, à savoir une femme de 41 ans et trois enfants âgés respectivement de 06, 09 et 14 ans, à être secourues suite à une asphyxie au monoxyde de carbone (gaz butane) au lotissement Annar Amellal dans la commune de Tizi-Ouzou, a ajouté notre source, en précisant que les victimes ont été évacuées conscientes au CHU Nedir Mohamed par les services de la protection civile. Le même jour, les éléments de la protection civile de l'unité de TIZI GHENIF sont intervenus pour l'évacuation de trois autres personnes asphyxie par le monoxyde de carbone (chauffage au moyen de gaz de ville). Les victimes, un homme de 40 ans, une femme de 31 ans et un enfant de 05 ans, ont été sauvées et évacuées à la polyclinique de la même ville. A Tigzirt, les pompiers de l’unité locale sont intervenus mercredi dernier pour circonscrire un feu domestique survenu suite à l’explosion de gaz butane à l’intérieur de la cuisine d’un appartement situé dans un immeuble en R+3 au lotissement 192 logements, selon toujours la protection civile. L’explosion à causé des brulures à un homme de 25 ans et la destruction d’une partie de la cuisine.