Verglas : Les urgences du CHU de Constantine submergées

Même si les averses de neige ont cessé depuis la soirée de mardi, les Constantinois n’en ont pas pour autant repris une activité normale, et ce en raison de l’épaisse couche de verglas qui s’est constituée, deux matinées durant, sur les routes de la wilaya. En effet, le froid intense ayant sévi mercredi et jeudi a contribué à la formation de verglas, ce qui a rendu la chaussée très glissante, et a empêché, encore une fois, les enfants scolarisés, les étudiants et les travailleurs de rejoindre leurs destinations respectives. En sus, de nombreux accidents de la circulation, des carambolages et accrochages de voitures sans gravité et une sortie de route ayant occasionné de graves blessures au chauffeur ont eu lieu. De leur côté, les urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire Benbadis ont été submergées par les blessés, majoritairement des piétons victimes de chutes, dès la matinée du mercredi. Le pic a été atteint jeudi, avec plus de 200 blessés, parmi lesquels une cinquantaine présentant des fractures au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. À ce titre, un dispositif spécial a été mis en place par la direction de l’hôpital, et ce à fin de pouvoir assurer la prise de charge de tous les cas se présentant au niveau de ce dernier. Ainsi, d’autres services ont été sollicités, de même que leur personnel a été mobilisé pour la circonstance. Il convient également de signaler que, bien que moindre, la fréquentation des services des urgences des autres établissements sanitaires de la wilaya, notamment l’hôpital du Khroub et l’EHS El-Bir, a également gagné en importance durant ces derniers jours, où victimes de glissades et de jets de boules de neige se sont faites nombreuses.

Issam B.