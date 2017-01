Effondrement partiel d’une bâtisse à Sidi Yahia : Deux personnes décédées

Deux ouvriers, un algérien et un africain, ont retrouvé la mort, jeudi dernier, dans chantier au niveau du quartier de Sidi Yahia, dans la commune d'Hydra, et ce suite à un effondrement partiel d'une bâtisse causé par un éboulement, a indiqué le lieutenant Khaled Ben Khalfallah, chargé de communication auprès de la Protection civile de la wilaya d'Alger.

En effet, un effondrement partiel d'une bâtisse a eu lieu, jeudi dernier, vers 17h25, suite à un éboulement provoqué par des travaux effectués par une entreprise privée pour le compte d'un particulier au niveau de la rue 34, Pointe-des-Pins, dans le quartier de Sidi Yahia (commune d'Hydra. «Cet incident a causé la mort de deux ouvriers de nationalités algérienne et africaine, après avoir été ensevelis sous terre sous la force de l'effondrement», a-t-il souligné.

Les unités de la Protection civile, selon leur chargé de la communication, «ont extirpé les corps des deux victimes, et mobilisé, au cours de cette opération, deux ambulances, ainsi que deux camions anti-incendie», a précisé la source.

Par ailleurs, les services de la commune d'Hydra et ceux de la sûreté se sont déplacés sur le lieu du sinistre, pour déterminer les causes de l'incident.

Sihem Oubraham