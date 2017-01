Béchar : Don d’un matériel médical important pour l’hôpital Tourabi

Au moment où l’hôpital Tourabi-Boudjemaâ de Béchar doit faire face à certains obstacles d’ordre matériel, voire fonctionnel, en raison d’un manque très ressenti de médecins spécialistes et surtout d’inlassables litiges qui opposeraient la direction de cet établissement hospitalier à son personnel médical, un émir saoudien, qui aurait été très chaleureusement accueilli par la direction de cette structure sanitaire, vient de lui faire don d’un matériel médical important, en l’occurrence un bloc opératoire échographique, aussitôt installé par une équipe qui l’accompagnait. Cette donation, dont le coût n’a pas été révélé, mais qui serait estimée, selon des techniciens, à plusieurs milliards de dinars, sera suivie ultérieurement et à titre gracieux d’un scanner IRM, une manière pour cet émir de répondre aux besoins de cet établissement et qui intervient au moment où les besoins s’en sont fait ressentir, mais qui réitérera indubitablement cet éternel problème de manipulation de tels appareils, lorsqu’on sait que les spécialistes en la matière font défaut dans cet hôpital. À rappeler qu’un autre émir du Golfe a financé tout un complexe (mosquée, école coranique, stade… ), dont les travaux sont en phase de finalisation.

Ramdane Bezza