Attentat à Gao : Le Conseil de sécurité condamne une « attaque barbare »

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné avec la plus grande fermeté "l'attaque barbare" visant, mercredi matin, un camp militaire à Gao dans le nord du Mali faisant plus de 60 morts et une centaine de blessés. Dans une déclaration à la presse publiée mercredi soir, les membres du Conseil ont réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationales. Les 15 ont appelé les autorités maliennes "à enquêter rapidement sur cette attaque et à traduire en justice ses auteurs". Les membres du Conseil de sécurité ont condamné "toute tentative de dérailler le processus de paix au Mali". Ils ont réaffirmé leur détermination à aider le Mali, le gouvernement malien et les groupes armés signataires à appliquer pleinement l'accord de paix et de réconciliation. L'attentat perpétré contre un camp de regroupement de l'armée à Gao dans le nord du Mali a fait près de 60 morts, selon un nouveau bilan annoncé par le président, Ibrahim Boubacar Keïta. Celui-ci a annoncé un deuil national de trois jours à la suite de cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente du Mali.

APS