MDN : Saisie de 8 q de kif traité à Biskra

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, mardi à Biskra (4e Région militaire), un narcotrafiquant à bord d'un camion chargé d'une importante quantité de kif traité s'élevant à huit quintaux. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté six narcotrafiquants et saisi 195 kilos de kif traité à El-Bayadh, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen (2e Région militaire)». (APS)