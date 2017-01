APN M. Ould Khelifa reçoit l’ambassadrice de la Confédération de Suisse

Le président de l'Assemblée populaire nationale a examiné, hier, avec l'ambassadrice de la Confédération de Suisse à Alger, Muriel Berst Kohen, les relations bilatérales et la nécessité de les relancer, notamment dans le domaine économique. «L'entretien a porté sur les relations bilatérales et la nécessité de les relancer, les deux parties sont convenues d'organiser des rencontres de haut niveau, pour renforcer ces relations historiques, notamment au plan économique.» L'ambassadrice suisse a en outre souligné que «les deux pays possèdent des atouts importants permettant de promouvoir leurs relations au niveau escompté». S'agissant des dossiers internationaux actuels, Mme Kohen a affirmé que son pays «partage avec l'Algérie la même approche pour le règlement des crises, à travers le dialogue inclusif», saluant son «rôle stratégique dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région». À ce propos, la même source a indiqué que l'ambassadrice a affirmé que le «temps des solutions dictées est révolu. L'heure est aux approches communes», a-t-elle affirmé. Par ailleurs, l'ambassadrice a informé le président de l'APN de la mise en place d'un groupe parlementaire d'amitié avec l'Algérie, entre l'APN et le conseil des provinces suisses, tout en «se félicitant» de l'installation prochaine du groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Suisse». (APS)