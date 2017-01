APN : M. Ould Khelifa reçoit l’ambassadeur du Vietnam

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed-Larbi Ould Khelifa, a évoqué, hier, avec l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam à Alger, Pham Quoc Tru, les relations bilatérales et les moyens de leur développement, notamment aux plans parlementaire et économique, a indiqué un communiqué de cette institution. L'entrevue a porté sur «les relations historiques qui lient les deux pays amis depuis plus d'un demi-siècle et les moyens de leur développement dans les différents domaines, dont parlementaire et économique, et qui n'ont toujours pas atteint le niveau escompté par les deux directions, à travers l'encouragement de l'échange d'expériences et de visites de parlementaires et hommes d'affaires», précise le communiqué. La rencontre a permis, d'autre part, de «souligner la convergence totale des points de vue autour de diverses questions intéressant les deux pays, dont la situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme et la promotion des solutions pacifiques aux conflits fondées sur le consensus et le dialogue». Concernant le droit du peuple sahraoui inaliénable à l'autodétermination, le diplomate vietnamien a réitéré le «position immuable et permanente de son pays en faveur de la République arabe sahraouie démocratique», conclut la même source.