Crise en Gambie : Le Sénégal en appelle à l’ONU

Le Sénégal a présenté hier un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations unies visant à autoriser la Cédéao à prendre «toutes les mesures nécessaires» pour assurer une passation de pouvoirs en Gambie, en proie à une crise politique née du refus du chef de l'État sortant Yahya Jammeh de céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow. «Le projet de résolution relève que l'instabilité en Gambie pourrait menacer la paix internationale et la sécurité de la région.» Il demande aussi au Conseil de soutenir les décisions de la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et de l'Union africaine et de reconnaître Adama Barrow comme président élu. Le Conseil, stipule également le projet de résolution, «réitère son soutien total à la Cédéao dans son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la volonté du peuple de la Gambie». Le mois dernier, le Conseil avait réclamé à l'unanimité que M. Jammeh reconnaisse le résultat de la présidentielle et qu'il cède le pouvoir à M. Barrow. (APS)