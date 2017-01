Allemagne : Les législatives fixées au 24 septembre

Le gouvernement allemand a décidé hier de fixer les élections législatives, à l'issue desquelles la chancelière Angela Merkel espère obtenir un quatrième mandat, au 24 septembre prochain. «Le Conseil des ministres propose au président fédéral, le dimanche 24 septembre, pour les élections législatives», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert. Cette date a été adoptée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, et doit encore formellement être approuvée par le président de la République, Joachim Gauck. Ce scrutin est décisif pour la chancelière allemande, Angela Merkel, au pouvoir depuis plus de onze ans et qui avait annoncé fin novembre qu'elle se lançait de nouveau dans la course tout en prévenant que cette campagne serait la «plus difficile» de sa carrière.